На какой акимат страны чаще всего жалуются казахстанцы

Сегодня в рамках организации контроля за состоянием общественного пространства и окружающей среды успешно используются возможности цифровизации. В прошлом году был запущен @TazaQazBot, где казахстанцы могут сообщить об экологических проблемах и вопросах благоустройства.

В текущем году поступило более 11 тыс. заявок, из них 10 тысяч исполнены.

По словам министра, чаще всего люди сообщают о необходимости уборки территорий (2 963) вывоза мусора (662), благоустройства улиц и содержания тротуаров (607).

Также на портале продолжают фиксироваться жалобы на некачественное или неполное исполнение заявок.

— В области Жетысу каждая 6 заявка сопровождается жалобой на акимат (19 жалоб на 118 заявок). Также среди регионов с высокой долей жалоб — Шымкент, Акмолинская область и область Улытау, — отметил Ерлан Нысанбаев.

При этом на долю этих регионов приходится всего лишь 4% от общего количества заявок. Тогда как по Туркестанской области на 1600 заявок приходится всего 5 жалоб, что меньше 1%.

Отдельно он отметил факты необоснованных отмен заявок.