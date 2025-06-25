На какой акимат страны чаще всего жалуются казахстанцы
Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства назвал акиматы регионов, которые получают больше всего жалоб от казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня в рамках организации контроля за состоянием общественного пространства и окружающей среды успешно используются возможности цифровизации. В прошлом году был запущен @TazaQazBot, где казахстанцы могут сообщить об экологических проблемах и вопросах благоустройства.
В текущем году поступило более 11 тыс. заявок, из них 10 тысяч исполнены.
По словам министра, чаще всего люди сообщают о необходимости уборки территорий (2 963) вывоза мусора (662), благоустройства улиц и содержания тротуаров (607).
Также на портале продолжают фиксироваться жалобы на некачественное или неполное исполнение заявок.
— В области Жетысу каждая 6 заявка сопровождается жалобой на акимат (19 жалоб на 118 заявок). Также среди регионов с высокой долей жалоб — Шымкент, Акмолинская область и область Улытау, — отметил Ерлан Нысанбаев.
При этом на долю этих регионов приходится всего лишь 4% от общего количества заявок. Тогда как по Туркестанской области на 1600 заявок приходится всего 5 жалоб, что меньше 1%.
Отдельно он отметил факты необоснованных отмен заявок.
— По городу Алматы 7 заявителей с обращениями на несанкционированные свалки были перенаправлены в Управление полиции. Необходимо отметить, что ликвидация несанкционированных свалок является прямой функцией акиматов и должна исполняться в рамках действующих полномочий, — подчеркнул министр.