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    09:52, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    На какой акимат страны чаще всего жалуются казахстанцы

    Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства назвал акиматы регионов, которые получают больше всего жалоб от казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    акимат Шымкента
    Фото: акимат Шымкента

    Сегодня в рамках организации контроля за состоянием общественного пространства и окружающей среды успешно используются возможности цифровизации. В прошлом году был запущен @TazaQazBot, где казахстанцы могут сообщить об экологических проблемах и вопросах благоустройства.

    В текущем году поступило более 11 тыс. заявок, из них 10 тысяч исполнены.

    По словам министра, чаще всего люди сообщают о необходимости уборки территорий (2 963) вывоза мусора (662), благоустройства улиц и содержания тротуаров (607).

    Также на портале продолжают фиксироваться жалобы на некачественное или неполное исполнение заявок.

    — В области Жетысу каждая 6 заявка сопровождается жалобой на акимат (19 жалоб на 118 заявок). Также среди регионов с высокой долей жалоб — Шымкент, Акмолинская область и область Улытау, — отметил Ерлан Нысанбаев.

    При этом на долю этих регионов приходится всего лишь 4% от общего количества заявок. Тогда как по Туркестанской области на 1600 заявок приходится всего 5 жалоб, что меньше 1%.

    Отдельно он отметил факты необоснованных отмен заявок.

    — По городу Алматы 7 заявителей с обращениями на несанкционированные свалки были перенаправлены в Управление полиции. Необходимо отметить, что ликвидация несанкционированных свалок является прямой функцией акиматов и должна исполняться в рамках действующих полномочий, — подчеркнул министр.

    Теги:
    Акимат Жалобы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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