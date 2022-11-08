На каком языке пройдут теледебаты среди кандидатов в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии РК Асылбек Смагулов сообщил о том, какой будет длительность предстоящих телевизионных дебатов среди кандидатов в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Телевизионные дебаты пройдут на телеканале «Хабар». Их длительность – не менее 80 минут. Дебаты пройдут на том языке, на котором хотят выступать кандидаты. Например, могут поступить вопросы от самих избирателей. На каком языке будет задан вопрос, на том же языке будет предоставлен ответ», - сказал на брифинге член ЦИК РК Асылбек Смагулов.

Заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» Даулетхан Жиенкулов добавил, что длительность дебатов будет зависеть от выступления, презентации предвыборной программы кандидатов, от того, как они будут отвечать на вопросы.

«Поэтому, не думаю, что будут какие-то ограничения», - добавил он.

По его словам, на электронную почту агентства уже поступают вопросы от избирателей.

«Вопросы будут заданы в видеоформате. То есть, избиратели заранее запишут свои вопросы на видео и отправят нам. Каждый гражданин имеет право задать вопрос. Мы озвучим все вопросы, от кого бы они не поступали. Регламент не предоставляет возможности задать вопрос в прямом эфире», - добавил Даулетхан Жиенкулов.

Фото: ortcom.kz