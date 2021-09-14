На каком уровне внешнеторговый товарооборот Казахстана в текущем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-июле текущего года внешнеторговый товарооборот составил 53,7 млрд долларов США. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно озвученным данным, в январе-июле текущего года внешнеторговый товарооборот составил 53,7 млрд долл. США (рост на 7,4%), в том числе показатель по экспорту составил 32 млрд долл. США. При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 23,4% до 10,4 млрд долл. США.

«Импорт товаров составил 21,7 млрд долл. США. В целом, торговый баланс сохранен на положительном уровне в 10,4 млрд долл. США», - добавил Асет Иргалиев.

Ранее глава Нацбанка РК Ерболат Досаев заявил , что из-за проблем с поставками и высоких цен на сырье в Казахстане годовой рост цен производителей в июле текущего года достиг 14,2%.

«Производители по всему миру сообщают о сохраняющихся проблемах с поставками и высокими ценами на сырье и готовую продукцию. На фоне существенного роста спроса производители столкнулись с нехваткой ключевых компонентов и с повышением цен на сырьевые товары, вынуждены конкурировать друг с другом за возможность транспортировки продукции. Это привело к росту ставок фрахта до рекордных уровней, а также к повышению цен экспортеров. Стоимость отправки контейнера выросла в 3,4 раза по сравнению с декабрем 2019 года, сигнализируя о предстоящем повышении цен», - проинформировал Ерболат Досаев.