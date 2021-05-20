На каком уровне ожидается увеличение экспорта в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев представил депутатам Сената макроэкономические показатели и бюджетные параметры на текущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогноз макропоказателей уточнен с учетом оперативных данных по росту экономики страны, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой экономики. Темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до плюс 0,7% по итогам апреля текущего года. При уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долларов за баррель (на 15 долл. выше ранее одобренного). По прогнозам Всемирного банка и Международного валютного фонда рост мировой экономики в текущем году составит 4,3% и 6,0%, соответственно», - сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.

Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны улучшен с 2,8% до 3,1%. Таким образом, экономический рост выйдет на этап восстановления.

«При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 77,8 трлн. тенге. Улучшены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 4,1% до 5,2% за счет более активного роста производства в металлургии на фоне восстановления внешнего спроса. В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с планируемым вводом 17 млн. кв. м. жилья. В информации и связи увеличен прогноз с 3,8% до 6,5% в результате роста спроса на IT услуги», - отметил министр.

«По прогнозу Национального банка экспорт увеличится на 10,8 млрд долларов до 52,2 млрд долларов (ранее одобрено – 41,4 млрд долларов). Импорт составит 37,1 млрд долларов (36,3 млрд долларов). Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4-6%», - заключил А. Иргалиев.