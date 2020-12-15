Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Политика

На каком телеканале покажут предвыборные телевизионные дебаты политических партий

Автор:  
Серик Сабеков
15 Декабря 2020, 11:58
На каком телеканале покажут предвыборные телевизионные дебаты политических партий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборные телевизионные дебаты политических партий состоятся на телеканале «Хабар» в прямом эфире. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Ерлан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дебаты пройдут в прямом эфире на телеканале «Хабар». На проведение теледебатов выделено 80 минут. Регламент утвержден, согласно регламенту всем партиям будет выделено одинаковое количество времени, никому не будет отдаваться предпочтение», - сказал Ерлан Даулбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 30 декабря 2020 года состоятся предвыборные телевизионные дебаты политических партий.


Выборы   Политические партии   Другие государственные органы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной