На каком телеканале покажут предвыборные телевизионные дебаты политических партий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборные телевизионные дебаты политических партий состоятся на телеканале «Хабар» в прямом эфире. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Ерлан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дебаты пройдут в прямом эфире на телеканале «Хабар». На проведение теледебатов выделено 80 минут. Регламент утвержден, согласно регламенту всем партиям будет выделено одинаковое количество времени, никому не будет отдаваться предпочтение», - сказал Ерлан Даулбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 30 декабря 2020 года состоятся предвыборные телевизионные дебаты политических партий.