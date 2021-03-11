РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:28, 11 Март 2021 | GMT +6

    На каком месте в мире находится Казахстан по самому дешевому бензину

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на бензин и энергоносители растут и будут расти. Об этом заявил эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущее повышение совпало с ростом мировых цен на нефть, из-за чего сложилось неверное мнение: мол, вот мировые цены выросли, а вы поднимаете нам цены на бензин. Это не так. Я писал в материале от 20 марта: цены уже на тот момент были в целом убыточны для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. Цены при рыночной экономике должны были вырасти еще год назад, но этого не произошло, несмотря на рост акцизов на переработку с января 2020 года из-за спада потребления», - сказал Олжас Байдильдинов на брифинге в СЦК.

    Эксперт также остановился на ситуации годичной давности.

    «Мы можем вернуться на год назад. Тогда довольно много «экспертов» повторяли одну и ту же фразу: мировые цены на нефть упали в 3 раза, значит, в Казахстане они тоже должны упасть в 3 раза. Цены на внутреннем рынке давно являются по сути дотационными, и они существенно ниже мировых», - добавил Олжас Байдильдинов.

    По его словам, до повышения цен наша страна находилась на 7 месте в мире по самому дешевому бензину, сейчас - на 8-9 месте в мире.

    «Конечно, такие цифры всегда вызывают много вопросов и критики в Казахстане. Но мы ведь ориентируемся на серьезную аналитику и стараемся объяснить, что происходит», - добавил Олжас Байдильдинов.


    Теги:
    Нефть/газ Цены и тарифы Нефть Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!