На каком месте в мире находится Казахстан по самому дешевому бензину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на бензин и энергоносители растут и будут расти. Об этом заявил эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущее повышение совпало с ростом мировых цен на нефть, из-за чего сложилось неверное мнение: мол, вот мировые цены выросли, а вы поднимаете нам цены на бензин. Это не так. Я писал в материале от 20 марта: цены уже на тот момент были в целом убыточны для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. Цены при рыночной экономике должны были вырасти еще год назад, но этого не произошло, несмотря на рост акцизов на переработку с января 2020 года из-за спада потребления», - сказал Олжас Байдильдинов на брифинге в СЦК.

Эксперт также остановился на ситуации годичной давности.

«Мы можем вернуться на год назад. Тогда довольно много «экспертов» повторяли одну и ту же фразу: мировые цены на нефть упали в 3 раза, значит, в Казахстане они тоже должны упасть в 3 раза. Цены на внутреннем рынке давно являются по сути дотационными, и они существенно ниже мировых», - добавил Олжас Байдильдинов.

По его словам, до повышения цен наша страна находилась на 7 месте в мире по самому дешевому бензину, сейчас - на 8-9 месте в мире.

«Конечно, такие цифры всегда вызывают много вопросов и критики в Казахстане. Но мы ведь ориентируемся на серьезную аналитику и стараемся объяснить, что происходит», - добавил Олжас Байдильдинов.