На каком месте по заболеваемости коронавирусом находится Казахстан в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На каком месте по заболеваемости коронавирусом в мировом рейтинге находится Казахстан, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мировом рейтинге на один млн населения Казахстан по заболеваемости находится на 110 месте, по летальности на 102 месте из 222-х», - сказал Алексей Цой.

Министр отметил, что в мире зарегистрировано более 270 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 400 тыс случаев. Умерло более 5,0 млн человек.

По данным Европейского региона ВОЗ за последние две недели из 54 стран в 19 странах отмечается рост заболеваемости.

За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался во Франции, где заболеваемость выросла более чем на 100%, в Португалии – более 50%, Швеции – более 60%, Италии – около 50%.

В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 31%.