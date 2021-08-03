На каком месте находится Казахстан в медальном зачете Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпийских играх в Токио отечественные спортсмены гарантировали себе еще одну медаль: боксер Сакен Бибосынов (52 кг) вышел в полуфинал турнира и уже точно станет как минимум бронзовым призером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пока же в копилке сборной Казахстана по-прежнему три медали: «бронзу» завоевали дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

В медальном зачете после одиннадцати дней соревнований Казахстан занимает 75-е место. С большим отрывом лидирует Китай (32-21-16), на втором месте - США (24-27-21), на третьем - Япония (19-6-11). Лучшая из стран постсоветского пространства - Россия - на пятом месте (13-21-18). Ниже расположились Узбекистан - 27-е (2-0-1), Грузия - 32-е (1-4-1), Беларусь, Эстония и Латвия - 49-е (1-0-1), Армения - 58-е (0-2-1), Украина - 61-е (0-1-6), Кыргызстан - 64-е (0-1-1), Туркменистан - 70-е (0-1-0) и Азербайджан - 75-е (0-0-3).

1. Китай — 32-21-162. США — 24-28-213. Япония — 19-6-114. Австралия — 14-4-155. Россия — 13-21-186. Великобритания — 13-17-137. Германия — 8-8-148. Франция — 6-10-89. Нидерланды — 6-7-710. Южная Корея — 6-4-975. Казахстан — 0-0-3.







