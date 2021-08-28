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На каком месте Казахстан в медальном зачете Паралимпиады-2020

28 Августа 2021 08:28
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На каком месте Казахстан в медальном зачете Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Дзюдоист Ануар Сариев выиграл серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио и помог Казахстану подняться в медальном зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Теперь Казахстан с «золото» и «серебром» делит 19-е место в медальном зачете с Венгрией, Новой Зеландией и Тунисом. Лидирует Китай, на втором месте идет Великобритания, на третьем — команда России.

ТОП-10 медального зачета Паралимпиады-2020:

1. Китай — 19-10-14 (43)

2. Великобритания — 9-10-9 (28)

3. Россия — 9-7-10 (26)

4. Австралия — 7-4-8 (19)

5. США — 6-5-1 (12)

6. Бразилия — 6-4-7 (17)

7. Нидерланды — 5-4-3 (12)

8. Италия — 4-5-4 (13)

9. Украина — 3-13-6 (22)

10. Беларусь — 3-0-0 (3)

19. Казахстан — 1-1-0 (2).


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