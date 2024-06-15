На каком этапе «Модернизация сельского здравоохранения», рассказали в Правительстве РК

В Правительстве обсудили ход реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В совещании под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой приняли участие представители центральных государственных органов, заместители акимов областей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Рассмотрен ход реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»

Нацпроектом предусмотрено строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. С прошлого года введено в эксплуатацию 95 объектов. О текущих мерах доложил вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев. По его словам, проектно-сметная документация готова по 483 объектам. По 355 — выделены средства.

— Сейчас в регионах идут строительно-монтажные работы. Кроме того, мы параллельно контролируем процессы подготовки проектных документов по другим объектам, заключение договоров по авторскому и техническому надзору, — сказал Жандос Буркитбаев.

Национальный проект направлен на повышение доступности медпомощи для сельчан. Вице-премьер отметила его важность, дала ряд поручений.