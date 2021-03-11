На каких условиях возобновляют работу боулинг-центры в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановление главного государственного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой от 3 марта 2021 года внесены изменения и дополнения. Одно из них – установление графика работы боулинг-центров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В связи с пандемией, боулинг-центры в столице не функционировали около года. Согласно подписанным санврачом столицы изменениям, в постановление об ограничительных мерах внесен пункт, регламентирующий возобновление работы этих субъектов предпринимательства.

«Обеспечить работу боулинг-центров исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq», при заполняемости не более 50%, с одновременным присутствием не более 6 человек на одной игровой дорожке, с установлением режима работы с 12:00 до 24:00 часов. При этом не допускается проведение конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), коллективных (корпоративных) мероприятий», - говорится в документе.