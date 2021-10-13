На каких условиях планируют разрешить использовать пенсионные на жилищный депозит в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О некоторых подробностях обсуждения правил по разрешению использования пенсионных накоплений на жилищный депозит, рассказала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработчик правил Министерство индустрии, мы тоже активно участвуем. Там будет три такие масштабные поправки, которые будут помогать людям копить. Это, прежде всего, разрешить использовать единовременные пенсионные выплаты на депозит. Если до этого в течение 45 дней такой депозит должен был обязательно превращаться в кредит, то сейчас можно будет примерно до 10 лет, но, опять же, это обсуждается, может быть сейчас госорганы сделают предложение, чтобы уменьшить срок, но наше предложение было до 10 лет оставлять на депозитах и накапливать свои суммы», - сказала Ляззат Ибрагимова в ходе прямого эфира на площадке агентства BaigeNews.kz.

По ее словам, адресность накоплений останется.

«Если вы сейчас свои излишки (пенсионных накоплений) перечислите на такой депозит, но потом вам окажется не нужна квартира, и вы захотите расторгнуть такой депозит, то мы вам вернем ту сумму, которую вы сами вложили, а сумма, которая пришла из ЕНПФ – вернется в ЕНПФ, потому что изначально эта сумма была на пенсионные», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

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