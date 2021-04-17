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    10:21, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    На каких улицах Алматы начнется ремонт дорог

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы назвали улицы на которых начнется ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Водителей попросили заранее корректировать свой маршрут.

    В Алатауском районе ремонт пройдет на проспекте Райымбека, 507, сквозной проезд, улица Ертаргын, улица Орбулак, в мкр-не Ужет, на улицах Садуакасова и Ауэзова.

    Жетысуский район: мкр-н Айнабулак, улица Серикова от Казыбаева до Ангарской, улица Ратушного.

    Ауэзовский район: улица Навои, мкр-н Алтын Бесик, улица Толе би, улица Саина.

    Наурызбайский район: проспект Райымбека, улица Ашимова, улица Проектируемая, улица Жандосова.

    Алмалинский район: улицы Радостовца, Клочкова, Каримова, Туркебаева, Чайковского.

    Медеуский район: улица Инженерная, мкр Самал, улица Игишева.

    Турксибский район улицы: Бартольда, Шацкого, Тренева, Некрасова, Клары Цеткин, Земнухова, Сортировочная.

    Бостандыкский район: улицы Березовского, Тажибаева, Хусаинова, Си Синхая, Радостовца, Штрауса, Бокина.

    В настоящее время по улично-дорожной сети города масштабно проводятся работы по текущему ремонту. С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 3900 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 329 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 34 400 кв. м покрытия, поднято 629 люков и решеток, рихтовка и выправление 1014 п.м. бортовых камней.

    Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.


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