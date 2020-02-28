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На каких участках автодорог ограничено движение

28 Февраля 2020 11:43
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На каких участках автодорог ограничено движение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в четырех областях на четырех участках протяженностью 768 км. Это 3% всех автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

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1. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1426

2. Алматы - Усть-Каменогорск, км 971-1068, Калбатау – К. Кайсенов

3. Калкаман – Баянауыл – Умиткер – Керней - Ботакара, км 138-324 Баянауыл - Павлодарская область

4. Екатеринбург - Алматы, км 1504-1854, Караганда - Балхаш

По всей республике работает 694 единицы техники.


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Ключевые слова: Транспорт, Дороги,
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