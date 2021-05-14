НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсар Нигметов рассказал о том, на каких принципах будет основана новая Концепция местного самоуправления до 2030 года. По его словам, один из главных принципов – подотчетность органов местного самоуправления перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необходимо отметить, что в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усилить финансовые возможности местного самоуправления, повысить статус органов местного самоуправления – сходов и собраний, а также уделить внимание вопросу самоуправления в городах.

- Расскажите, пожалуйста, в чем суть развития местного самоуправления?

-Развитие местного самоуправления означает, что решение вопросов местного значения будет приниматься самими гражданами. То есть, они сами будут влиять на принятие тех или иных решений, которые, по их мнению, улучшат их уровень жизни. В этом ключе самое главное – вовлечение граждан в процесс принятия решений. К сожалению, получается так, что какие-то решения принимаются без полного учета мнений местных сообществ, жителей, то есть зачастую отсутствует должная прозрачность всех процессов и подотчётность местных властей.

- На каких принципах будет основана новая Концепция местного самоуправления до 2030 года?

- Развитие местного самоуправления будет основываться на таких принципах, как прозрачность, открытость и подотчетность органов местного самоуправления перед населением. Один из значимых принципов – организационная, экономическая и финансовая самостоятельность органов местного самоуправления, взаимодействие органов местного самоуправления, государственного управления и другие.

- Какие новые механизмы, инструменты предусмотрены в Концепции развития местного самоуправления?

- Например, планируется принятие мер по усилению контроля над процессом утверждения местных бюджетов через механизмы прохождения общественной экспертизы, включая применение онлайн-опросов в части значимых расходов, направляемых на инфраструктурные и социальные инициативы. Также в отношении сельских бюджетов с 2023 года не будет применяться механизм бюджетных изъятий в вышестоящий (районный) бюджет.

- Как изменится порядок формирования бюджета местного сообщества?

- Давайте начнем с того, что уже сделано. С 2020 года повсеместно речь идет о 2 345 сельских округах, был внедрен четвертый уровень бюджетной системы. То есть, в этих местностях начали формировать собственный бюджет и управлять коммунальной собственностью местного самоуправления. Казна сельского округа пополняется за счет некоторых видов налогов, плат, штрафов, добровольных сборов, доходов от коммунального имущества, а также субвенций из вышестоящего бюджета. В сельских округах теперь остаются налоги, оплачиваемые его жителями, в том числе, земельный, транспортный, имущественный, индивидуальный подоходный. То есть, граждане сами будут определять, на что расходовать собранные средства.

- Вопрос передачи дополнительных видов поступлений в бюджеты местного самоуправления не закрыт. Что еще сделает их менее зависимыми от вышестоящих бюджетов?

- Этот вопрос сейчас активно обсуждается. Есть предложение разрешить устанавливать новые виды плат, определенных налоговым законодательством. В их числе, например, экологический сбор за загрязнение водоемов, лесов, за складирование твердых бытовых отходов и тому подобное. Возможно вменение платы на развитие населенных пунктов для субъектов предпринимательства, которые ведут деятельность на территории этого сельского округа.

В то же время, не лишены смысла инициативы о введении сбора за посещение туристических зон, оказание других туристических услуг. Можно обратить внимание на доходы от платных парковок. То есть, вариантов для расширения доходной части местных поселковых бюджетов немало и каждый требует детальной и всесторонней проработки.

- Какие меры будут приниматься для обеспечения прозрачности бюджета?

- Повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления будет способствовать вовлеченность населения на всех этапах планирования бюджета и принятия решений, а также широкое применение цифровых, информационно-коммуникационных технологий. В целом, привлечение населения к процессу принятия бюджетных решений позволит повысить информированность и финансовую грамотность, также поспособствует обеспечению солидарной ответственности за качество и бережную эксплуатацию объектов инфраструктуры.

- Полноценное самоуправление на сельском уровне, где много инфраструктурных проблем, действительно насущная задача, но в то же время хочется узнать, как будут продвигаться идеи самоуправления в городах?

- Например, с 2020 года в ряде крупных городов внедрен проект «Бюджет народного участия», который позволяет жителям районов определять актуальные для себя направления расходования бюджетных средств. В целом вопрос внедрения самоуправления в городах относительно новый, поэтому его еще предстоит тщательно исследовать, учитывая большую численность населения, уровень развития цифровых технологий и в целом тенденцию урбанизации. Серьезные предпосылки к развитию этой темы, несомненно, есть.

- Спасибо за беседу!