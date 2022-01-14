На каких платформах будут учиться алматинские школьники в онлайн-формате
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы определены платформы, на которых школьники будут учиться в онлайн-формате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, из-за ухудшения эпидситуации в городе с 17 января обучение школьников переводится на дистанционный формат.
«Все учащиеся мегаполиса обеспечены необходимым количеством компьютеров и ноутбуков. Для организации учебного процесса в дистанционном формате созданы все необходимые условия. Ситуация с интернетом по городу стабилизировалась, и доступ школ к нему тоже обеспечен», - сказала руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.
При этом она напомнила, что родители в случае необходимости в дополнительной потребности компьютеров или ноутбуков, а также касательно интернета, могут обратиться к первым руководителям школ либо в районные отделы образования, где им помогут решить эти вопросы.
Кроме того спикер отметила, что опыт работы в дистанционном формате у учителей уже имеется.
«Ещё в прошлом году учителя прошли курсы повышения цифровой грамотности и продолжат совершенствовать свою работу в онлайн-режиме», - сообщила руководитель управления образования Алматы.
На сегодня определены платформы для обучения в онлайн формате. Это- Online Mektep, Bilim Land, Microsoft Teams. Помимо этого школы смогут самостоятельно выбрать платформы, которые уже ранее применяли при дистанционном обучении для удобства учащихся.
Также сообщалось, что в Алматы работу дошкольных организаций планируют возобновить с 20 января, после завершения режима чрезвычайного положения. Напомним, что с 5 января их деятельность временно приостановлена.
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