На каких платформах будут учиться алматинские школьники в онлайн-формате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы определены платформы, на которых школьники будут учиться в онлайн-формате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации в городе с 17 января обучение школьников переводится на дистанционный формат.

«Все учащиеся мегаполиса обеспечены необходимым количеством компьютеров и ноутбуков. Для организации учебного процесса в дистанционном формате созданы все необходимые условия. Ситуация с интернетом по городу стабилизировалась, и доступ школ к нему тоже обеспечен», - сказала руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.

При этом она напомнила, что родители в случае необходимости в дополнительной потребности компьютеров или ноутбуков, а также касательно интернета, могут обратиться к первым руководителям школ либо в районные отделы образования, где им помогут решить эти вопросы.

Кроме того спикер отметила, что опыт работы в дистанционном формате у учителей уже имеется.

«Ещё в прошлом году учителя прошли курсы повышения цифровой грамотности и продолжат совершенствовать свою работу в онлайн-режиме», - сообщила руководитель управления образования Алматы.

На сегодня определены платформы для обучения в онлайн формате. Это- Online Mektep, Bilim Land, Microsoft Teams. Помимо этого школы смогут самостоятельно выбрать платформы, которые уже ранее применяли при дистанционном обучении для удобства учащихся.

Также сообщалось, что в Алматы работу дошкольных организаций планируют возобновить с 20 января, после завершения режима чрезвычайного положения. Напомним, что с 5 января их деятельность временно приостановлена.