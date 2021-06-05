На каких объектах предпринимательства реализуется приложение «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой напомнил о механизме работы приложения «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях установления баланса между ограничительными мерами и работой бизнеса Министерством здравоохранения РК совместно с НПП «Атамекен», Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и местными исполнительными органами в январе 2021 года была начата реализация пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда. Доказав свою эффективность, проект был масштабирован на всю страну», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодняшний день «Ashyq» реализуется на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, включая йога центры, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы, боулинг клубы, кинотеатры, театры и филармонии, объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов, межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, бильярдные клубы, концертные залы, караоке, выставки, океанариум, марафоны, спортивные мероприятия со зрителями, аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Туркестан, городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года), лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.

«Предусмотрено также добровольное участие в «Ashyq» отдельных сфер деятельности, без предоставления льгот, предусматривающее установку мобильного приложения «Ashyq» для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации распространения COVID-19», - заключил министр.