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На каких объектах бизнеса будет работать проект «Ashyq» в ВКО

Автор:  
Багдат Хасенова
27 Апреля 2021, 01:01
На каких объектах бизнеса будет работать проект «Ashyq» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – К реализации проекта «Ashyq» приступили в Восточно-Казахстанской области. Соответствующее постановление подписал 26 апреля 2021 года главный государственный санитарный врач ВКО Канат Турдиев, передает МИА «Казинформ».

Так, согласно документу, проект «Ashyq» на территории Восточно-Казахстанской области с 26 апреля 2021 года реализуется на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, включая йога-центры; СПА-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет); боулинг-клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольные участники.

С 5-го же мая «Ashyq» запустят в караоке; банкетных залах в зоне низкого уровня («зеленой» зоне») заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Восточноказахстанцев будут информировать о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq» для входа на объекты предпринимательства.

Постановление вступило в силу с 26 апреля 2021 года. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


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