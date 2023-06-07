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На каких международных площадках будут продавать акции Air Astana

Автор:  
Шынар Хамитова
7 Июня 2023, 15:15
На каких международных площадках будут продавать акции Air Astana

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В случае IPO более половины акций Air Astana должны принадлежать казахстанцам. Об этом сообщил управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Ернар Жанадил во время конференции Astana Finance Days, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«51% акций авиакомпании после размещения должен остаться у казахстанских резидентов, поэтому госхолдинг будет исходить из этих предпосылок. То есть покупателями акций «Самрук-Казына» должны быть резиденты Казахстана (физические и юридические лица). BAE Systems проявляет желание иметь какой-то приоритет при размещении, и мы в принципе уважаем их позицию и готовы следовать ей», - сказал Ернар Жанадил.

По словам спикера, у отечественной биржи большой потенциал.

«Мы настаиваем на размещении на трех площадках, если речь идет о международном размещении. Это AIX, KASE и международная - в данном случае BAE Systems видит лондонскую площадку», - отметил Ернар Жанадил.

Ранее сообщалось, что Air Astana выйдет на IPO в 2024 году.


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