На каких маршрутах общественного транспорта столицы увеличат рейсы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнительное увеличение количества графиков на линии 18 маршрутов общественного транспорта столицы произведут в текущем году. Об этом сообщила руководитель службы по связям с общественностью компании City Transportation Systems Науат Азанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После дополнительного набора водителей до конца текущего года планируется дополнительное увеличение количества графиков на линии на 18-ти маршрутах №№7, 11, 17, 19, 21, 22А, 29, 29А, 32, 37, 47, 51, 60, 70, 72, 303, 305, 322 на 33 единиц», - уточнила Науат Азанбаева.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день систему общественного транспорта города Нур-Султан обслуживают 6 автобусных парков, среди них 1 коммунальный и 5 частных автобусных парков. Сегодня в общественном транспорте работают около 1 400 водителей, обслуживающие 93 маршрута 864 автобусами. Ежедневно совершается 550 000 поездок. До введения карантинных мер это количество составляло 750 000. Общее количество подвижного состава составляет 1120 единиц. Обновление подвижного состава проводится с 2014 года и составляет 77% или 860 единиц.