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На каких маршрутах используются новые вагоны

4 Декабря 2022, 14:30
На каких маршрутах используются новые вагоны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный перевозчик сообщил о том, в каких направлениях используются новые вагоны, каков процент износа парка подвижного состава АО «Пассажирские перевозки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы компании, в период с 2010 по 2022 годы приобретены 1219 вагонов, в том числе с 2019 по 2022 годы – 303 вагона.

«Приобретенными вагонами обновлены пассажирские поезда, курсирующие в следующих направлениях: Алматы-Астана, Алматы-Мангистау, Мангистау-Семей, Атырау-Астана. Также частично обновлены вагоны по маршрутам Кызылорда-Семей, Павлодар-Шымкент, Астана-Семей, Астана-Шымкент», - ответили в компании на запрос МИА «Казинформ».

Также отмечается, что в случаях отвлечения пассажирских вагонов новой постройки на плановые виды ремонта, временно производится замена вагонов на вагоны более старой постройки.

А средний износ парка подвижного состава АО «Пассажирские перевозки» по состоянию на 1 ноября этого года составил 47,7%.


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