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    14:53, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    На каких дорогах в Казахстане официально введена плата за проезд

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин рассказал о системе внедрения платы за проезд на казахстанских дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Открытая система взимания платы подразумевает собой отсутствие пунктов взимания платы и шлагбаумов на дорогах, что обеспечит безостановочный проезд транспортных средств», - сказал Толеген Абдуллин на брифинге в СЦК.

    По его словам, внедрение платности вводится на участках автодорог, где проведена реконструкция с уширением проезжей части либо ремонт, что в свою очередь, соответствует действующему законодательству в части создания на платных участках условий безопасного и повышенного качества проезда автотранспортных средств.

    «В настоящее время прошли государственную регистрацию в органах юстиции и вступили в законную силу приказы о внедрении платности на семи участках автодорог первой категории, соответственно с 23 ноября т.г. взимается плата за проезд на участках «Нур-Султан – Павлодар», «Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент)», «Шымкент – Кызылорда», «Шымкент – Тараз», «Тараз – Кайнар», «Капшагай – Талдыкорган» и «Щучинск - Кокшетау», - перечислил глава комитета.



    Теги:
    Дороги Транспорт МИИР РК Экономика
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