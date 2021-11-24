На каких дорогах в Казахстане официально введена плата за проезд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин рассказал о системе внедрения платы за проезд на казахстанских дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытая система взимания платы подразумевает собой отсутствие пунктов взимания платы и шлагбаумов на дорогах, что обеспечит безостановочный проезд транспортных средств», - сказал Толеген Абдуллин на брифинге в СЦК.

По его словам, внедрение платности вводится на участках автодорог, где проведена реконструкция с уширением проезжей части либо ремонт, что в свою очередь, соответствует действующему законодательству в части создания на платных участках условий безопасного и повышенного качества проезда автотранспортных средств.

«В настоящее время прошли государственную регистрацию в органах юстиции и вступили в законную силу приказы о внедрении платности на семи участках автодорог первой категории, соответственно с 23 ноября т.г. взимается плата за проезд на участках «Нур-Султан – Павлодар», «Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент)», «Шымкент – Кызылорда», «Шымкент – Тараз», «Тараз – Кайнар», «Капшагай – Талдыкорган» и «Щучинск - Кокшетау», - перечислил глава комитета.



