На каких дорогах республики ограничено движение транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды в шести областях республики ограничено движение транспорта. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации ТОО «Казахавтодор», в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: «Макинск-Аксу-Торгай» км 0-240, уч. г. Макинск- г. Торгай, «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- граница Павлодарской области, «Нур-Султан – Петропавловск» 18-231 км (город Нур-Султан – город Щучинск), автодорога «Костанай-Аулиеколь - Сурган» 232-260 км (Костанайская область – поселок Сурган), автодорога «Жезказган-Петропавловск» , 377-595 км (граница Костанайской области - граница СКО), автодорога «Щучинск-Зеренда» км 0-80 ( город Щучинск- село Зеренда), автодорога «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 64-82 (город Есиль -поселок Бузулук).

В Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: «Екатеринбург-Алматы» км. 835-856, уч. с.Чистополье –граница Акмолинской области, «Жезказган-Петропавловск» (село Новоишимское – граница Акмолинской области), «Мамлютка-Костанай» (граница Костанайской области -

село Пресновка).

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: «Омск-Майкапчагай» км 756-906, участок г. Семей-с. Калбатау, «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с. Герасимовка- Семей, «Усть-Каменогорк-Риддер-граница РФ» км 15-105, участок с.Белоусовка-г.Риддер, «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 36-102, участок с. Предгорное- г. Шемонаиха, «Алматы-Усть-Каменогорск» км 615-768, участок граница Алматинская обл. – г. Аягоз, «Таскескен-Бахты-гр.КНР» км 0-183, участок с.Таскескен – с.Бахты.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на аатодорогах:«Северный Обход» км. 0-39, «Самара-Шымкент» км 773-965, участок с.Белогорка-с.Карабутак, «Актобе-Мартук-гр.РФ» к. 24-99, участок п.Сарыжар-гр.РФ, «Самара-Шымкент» км 526-710, участок граница ЗКО-п. Куршасай.

В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок ст.Коктума- ст.Достык.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Мамлютка-Костанай» км 180-404, участок г. Тобыл– граница Северо-Казахстанской области.