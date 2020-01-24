На каких автодорогах закрыто движение транспорта

​НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На каких автодорогах республиканского значения закрыто и ограничено движение транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

В Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог: «Нур-Султан-Павлодар», «Нур-Султан-Костанай».

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 3 участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (от Нур-Султана до границы Павлодарской области), «Екатеринбург-Алматы» (от с.Жаксы до границы СКО), «Екатеринбург-Алматы» (от г.Атбасара до Нур-Султана).

В Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал-Достык» (от с.Коктума до с.Достык).

В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузовых и пассажирских видов автотранспортных средств на участке автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск» (от с.Калбатау до с.Касенова).

Закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог « Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ « (от с.Предгорное до границы РФ), «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» (от с.Ушановское до г.Серебрянска).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог: «Алматы-Екатеринбург» (от Караганды до п.Аксу-Аюлы) и «Алматы-Екатеринбург» (от г.Темиртау до границы Акмолинской области).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (от п. Шидерты до границы Акмолинской области) и «Кызылорда-Павлодар» (от п. Ленинский до границы Карагандинской области).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

​Комитет по ЧС МВД рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.

«В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах отказаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112», - говорится в сообщении.