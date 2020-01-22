+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -2 °С
USD 376.42 EUR 417.41
RUB 6.09 CNY 54.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На каких автодорогах республиканского значения ограничено движение из-за непогоды

22 Января 2020 17:08
Поделиться:
На каких автодорогах республиканского значения ограничено движение из-за непогоды

​НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за метели закрыли и ограничили движения на автодорогах республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на персс-службу КЧС МВД РК.

Новости по теме
Свыше 5 млрд тенге заработали платные дороги в 2019 году – МИИР РК
29 граждан Таджикистана эвакуировали с трассы в Акмолинской  области Закрыты из-за метели несколько участков дорог в Актюбинской области Участок дороги республиканского значения закрыли в СКО

В Акмолинской области из-за низовой метели и плохой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» (856-917 км, с.Жаксы-граница СКО) и «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (16-205 км, г.Нур-Султан-граница Павлодарской области).

В Павлодарской области из-за метели и плохой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (200-240 км, п.Шидерты-граница Акмолинской области).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения « Екатеринбург-Алматы» (835-856 км, с.Чистополье-граница Акмолинской области).

В Восточно-Казахстанской области из-за выпадения снега, метели и ограничения видимости введено ограничение для движения грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» (15-105 км, п.Белоусовка-с.Секисовка) и «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (15-123

км, п.Глубокое-граница РФ).

В Актюбинской области из-за выпадения снега, метели и нулевой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения «Актобе-Орск» (39-135 км, п.Ш.Калдаякова-граница РФ) и «Актобе-Атырау-Астрахань» (46-330 км, г.Алга-граница Атырауской области).

Комитет по ЧС МВД убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.

«В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112», - говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив