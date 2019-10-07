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На каких автобусах Актобе можно проехать за полцены

7 Октября 2019 18:22
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На каких автобусах Актобе можно проехать за полцены

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Плату за проезд в общественном транспорте Актобе снизили вдвое с 7 октября при безналичной оплате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Акция началась сегодня в автобусах и маршрутах, которые обслуживаются ТОО «ПАТП». Как известно, в Актобе действует 2 общественных перевозчика: ТОО «Автопарк» и ТОО «ПАТП».

Таким образом, при оплате банковской картой «Visa» в автобусах «ПАТП» актюбинцы платят не 80, а 40 тенге.

«На сегодняшний день акция по 50-процентной оплате проезда действует на таких маршрутах, как 1,2,5,23,40,45,46,48,51,52. Это 80 процентов нашего автопарка.

На ряде автобусных маршрутов - №8,8а,9,32,39,44,47 пока не установлены валидаторы для приема безналичной оплаты. До конца месяца планируется, что инвесторы закупят эти валидаторы, и безналичной оплатой можно будет воспользоваться на всех наших маршрутах», - сообщил исполняющий обязанности директора ТОО «ПАТП» Александр Лисицын.

Он также отметил, что при оплате «Mastercard» скидка не возвращается.

«Акция действует только на карточки «Visa». При оплате такой картой снимается только 40 тенге, а не 80.

К новому году ожидается, что в Актобе будет введен дифференцированный тариф, как в столице, Алматы, Атырау, Костанае. То есть при оплате безналичным способом вы платите меньше, а наличными – больше ныне действующего тарифа», - отметил А.Лисицын.

Фото: aktobetimes.kz
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Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Цены и тарифы,
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Автор:

Самал Ендибаева

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