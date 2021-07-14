На каких аренах будут биться казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До Олимпийских игр-2020 в Токио осталось восемь дней. Сборная Казахстана продолжает заключительный этап подготовки к своему главному старту. Предлагаем вам ознакомиться с аренами, на которых нашим спортсменам предстоит биться за медали и высокие результаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Всего во время ОИ-2020 будут задействованы более 40 спортивных объектов. 33 из них сосредоточены непосредственно в Токио. Другие сооружения расположены за границами столицы Японии. При этом географически объекты поделены на кластеры: «Зона Наследия» и «Зона Токийского залива».

National Olympic Stadium

Виды спорта: Легкая атлетика, церемонии открытия и закрытия Олимпиады

Makuhari Messe

Виды спорта: Виды борьбы, таеквондо, фехтование

Nippon Budokan

Виды спорта: дзюдо, каратэ

Ariake Gymnastics Centre

Виды спорта: художественная и спортивная гимнастика

Musashino Forest Sport Plaza

Виды спорта: Современное пятиборье (фехтование)

Tokyo Aquatics Centre

Виды спорта: Плавание, артистическое плавание

Sapporo Odori Park

Виды спорта: Легкая атлетика (спортивная ходьба)

Izu Velodrome

Виды спорта: Велоспорт на треке

Fuji International Speedway

Виды спорта: Велоспорт на шоссе (отрезок)

Tokyo International Forum

Виды спорта: Тяжелая атлетика

Kokugikan Arena

Виды спорта: Бокс

Sea Forest Waterway

Виды спорта: Гребля на байдарках и каноэ (спринт), академическая гребля

Kasai Canoe Slalom Centre

Виды спорта: Гребной слалом

Asaka Shooting Range

Виды спорта: Стрельба (в том числе и в пятиборье)

Yumenoshima Park

Виды спорта: Стрельба из лука

Tatsumi Water Polo Centre

Виды спорта: Водное поло

Aomi Urban Sports Park

Виды спорта: Спортивное скалолазание

Tokyo Ajinomoto Stadium

Виды спорта: Современное пятиборье

Ariake Tennis Park

Виды спорта: Теннис

Tokyo sport palace

Виды спорта: Настольный теннис

Добавим, что Игры стартуют 23 июля. Завершатся 8 августа.