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На каких аренах будут биться казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио

14 Июля 2021, 19:50
На каких аренах будут биться казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До Олимпийских игр-2020 в Токио осталось восемь дней. Сборная Казахстана продолжает заключительный этап подготовки к своему главному старту. Предлагаем вам ознакомиться с аренами, на которых нашим спортсменам предстоит биться за медали и высокие результаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Всего во время ОИ-2020 будут задействованы более 40 спортивных объектов. 33 из них сосредоточены непосредственно в Токио. Другие сооружения расположены за границами столицы Японии. При этом географически объекты поделены на кластеры: «Зона Наследия» и «Зона Токийского залива».

National Olympic Stadium

Виды спорта: Легкая атлетика, церемонии открытия и закрытия Олимпиады

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Makuhari Messe

Виды спорта: Виды борьбы, таеквондо, фехтование

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Nippon Budokan

Виды спорта: дзюдо, каратэ

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Ariake Gymnastics Centre

Виды спорта: художественная и спортивная гимнастика

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Musashino Forest Sport Plaza

Виды спорта: Современное пятиборье (фехтование)

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Tokyo Aquatics Centre

Виды спорта: Плавание, артистическое плавание

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Sapporo Odori Park

Виды спорта: Легкая атлетика (спортивная ходьба)

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Izu Velodrome

Виды спорта: Велоспорт на треке

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Fuji International Speedway

Виды спорта: Велоспорт на шоссе (отрезок)

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Tokyo International Forum

Виды спорта: Тяжелая атлетика

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Kokugikan Arena

Виды спорта: Бокс

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Sea Forest Waterway

Виды спорта: Гребля на байдарках и каноэ (спринт), академическая гребля

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Kasai Canoe Slalom Centre

Виды спорта: Гребной слалом

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Asaka Shooting Range

Виды спорта: Стрельба (в том числе и в пятиборье)

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Yumenoshima Park

Виды спорта: Стрельба из лука

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Tatsumi Water Polo Centre

Виды спорта: Водное поло

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Aomi Urban Sports Park

Виды спорта: Спортивное скалолазание

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Tokyo Ajinomoto Stadium

Виды спорта: Современное пятиборье

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Ariake Tennis Park

Виды спорта: Теннис

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Tokyo sport palace

Виды спорта: Настольный теннис

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Добавим, что Игры стартуют 23 июля. Завершатся 8 августа.


Спорт   Олимпиада   Япония  
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