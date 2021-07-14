На каких аренах будут биться казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До Олимпийских игр-2020 в Токио осталось восемь дней. Сборная Казахстана продолжает заключительный этап подготовки к своему главному старту. Предлагаем вам ознакомиться с аренами, на которых нашим спортсменам предстоит биться за медали и высокие результаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Всего во время ОИ-2020 будут задействованы более 40 спортивных объектов. 33 из них сосредоточены непосредственно в Токио. Другие сооружения расположены за границами столицы Японии. При этом географически объекты поделены на кластеры: «Зона Наследия» и «Зона Токийского залива».
National Olympic Stadium
Виды спорта: Легкая атлетика, церемонии открытия и закрытия Олимпиады
Makuhari Messe
Виды спорта: Виды борьбы, таеквондо, фехтование
Nippon Budokan
Виды спорта: дзюдо, каратэ
Ariake Gymnastics Centre
Виды спорта: художественная и спортивная гимнастика
Musashino Forest Sport Plaza
Виды спорта: Современное пятиборье (фехтование)
Tokyo Aquatics Centre
Виды спорта: Плавание, артистическое плавание
Sapporo Odori Park
Виды спорта: Легкая атлетика (спортивная ходьба)
Izu Velodrome
Виды спорта: Велоспорт на треке
Fuji International Speedway
Виды спорта: Велоспорт на шоссе (отрезок)
Tokyo International Forum
Виды спорта: Тяжелая атлетика
Kokugikan Arena
Виды спорта: Бокс
Sea Forest Waterway
Виды спорта: Гребля на байдарках и каноэ (спринт), академическая гребля
Kasai Canoe Slalom Centre
Виды спорта: Гребной слалом
Asaka Shooting Range
Виды спорта: Стрельба (в том числе и в пятиборье)
Yumenoshima Park
Виды спорта: Стрельба из лука
Tatsumi Water Polo Centre
Виды спорта: Водное поло
Aomi Urban Sports Park
Виды спорта: Спортивное скалолазание
Tokyo Ajinomoto Stadium
Виды спорта: Современное пятиборье
Ariake Tennis Park
Виды спорта: Теннис
Tokyo sport palace
Виды спорта: Настольный теннис
Добавим, что Игры стартуют 23 июля. Завершатся 8 августа.