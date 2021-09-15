На какие жилищные кооперативы заведены уголовные дела в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Файзолла Каменов выразил обеспокоенность возросшим числом жилищных кооперативов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в нынешнем Послании народу Казахстана отметил, что численность населения в городах республиканского значения в настоящее время не является предметом гордости, а, напротив, вызыват обеспокоенность в части полного обеспечения социально-экономических потребностей населения. Понятно, что жителей крупных городов из года в год становится все больше и больше. Правительству поручено прекратить практику принятия бессистемных программ и разработать единую модель совершенствования жилищной политики. Но помимо бессистемных программ, число бездомных людей, переводящих деньги на потребительские кооперативы в стране резко растет день ото дня», - сказал Файзолла Каменов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депута выразил озабоченность присутствием на рынке недвижимости жилищных потребительских кооперативов.

«Высокий спрос на жилье предполагает различные виды и формы его приобретения на рынке недвижимости. Но жизнь показала, что не все из них приемлемы с позиции защиты интересов покупателя. Действующее законодательство не запрещает создание потребительских кооперативов, однако среди них немало кооперативов, предлагающих купить жилье в рассрочку по схеме, очень похожей на выстраивание финансовой пирамиды. Под предлогом альтернативы ипотеке они действуют по следующей схеме. Для приобретения жилья пайщик должен внести 10-30% от стоимости квартиры и ждать, пока другие пайщики внесут свои 10-30%. Допускается внесение ежемесячных платежей и процентов, но сбор необходимой суммы происходит все же за счет последующих клиентов-пайщиков. Чем больше участников привлекут в кооператив, тем быстрее можно купить жилье. Привлекательность таких кооперативов – недолгий срок ожидания, два-три года, и возможность купить жилье в любом городе страны. Опасность их в том, что, когда закончится поток клиентов, такая организация лопнет и участники, вступившие в потребительский кооператив последними, останутся ни с чем», - пояснил Файзолла Каменов.

По словам мажилисмена, интересы покупателя в таких кооперативах практически не защищены, в отличие от участия в обычном долевом строительстве или жилищно-строительном кооперативе, поскольку такая форма покупки жилья через обычные кооперативы хоть и возможна в соответствии с законодательством, но никак не регламентирована.

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано 1827 различных потребительских кооперативов. Но жалобы граждан в основном поступают на действия жилищных потребительских кооперативов. На сегодняшний день правоохранительные органы расследует дела по фактам создания финансовой пирамиды в отношении:

- ПК «КПК Шанырак» в городе Алматы, количество потерпевших - 28, общая сумма ущерба составляет больше 58 725 000 тенге;

- ПК «Бест Вей-Недвижимость» в Нур-Султане, количество вовлеченных в уголовный процесс - 298 потерпевших;

- ПК «Новый дом 2017» в Костанайской области, количество вовлеченных в уголовный процесс - 424 потерпевших.

- ПК «Свой дом» в Западно-Казахстанской области, количество вовлеченных в процесс взыскания - 142 дольщика, общий ущерб составляет 158 млн тенге.

«Это неполный перечень жилищных кооперативов, по которым заведены уголовные дела, но чаще правоохранительные органы отказываются расследовать такие случаи, ссылаясь на гражданско-правовой характер правоотношений пайщиков и кооперативов. К сожалению, за подобными организациями нет соответствующего контроля со стороны уполномоченных органов. Создать потребительские кооперативы довольно просто, но при этом последствия от их бесконтрольной деятельности, в виде потерявших свои деньги граждан, все равно станут проблемой государства», - резюмировал Файзолла Каменов.