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На какие железнодорожные маршруты будут повышаться цены

11 Октября 2019 14:15
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На какие железнодорожные маршруты будут повышаться цены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли повышаться цены на железнодорожные билеты, сообщил официальный представитель АО «Пассажирские перевозки» Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы как национальный перевозчик закрываем 80% по всем перевозкам в РК, 20% - это частные игроки, частные компании. Ежегодно мы обслуживаем 120 маршрутов, из них 50 маршрутов - это пассажирские перевозки, 70 маршрутов – это пригородные перевозки. У нас из 50 маршрутов практически 39 социально-значимые маршруты и 11 - коммерческие маршруты. У нас есть долгосрочный договор субсидирования на социально-значимые маршруты через наше профильное министерство (МИИР). Согласно данному договору ежегодно у нас предусматривается повышение тарифов на социально-значимые маршруты, так как они субсидируются от государства», - сказал Диас Ахметшарип.

Он также сообщил, на сколько маршрутов уже повышены цены.

«В этом году у нас цены не завышались, единственное, в сентябре мы даем отчеты, а уже компетентные органы спускают нам приказ – письмо о повышении тарифов. У нас тарифы повысились на 10% на 28 социально-значимых маршрутов, это ежегодная процедура», - уточнил Диас Ахметшарип.

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Ключевые слова: Транспорт,
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Серик Сабеков

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