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На какие виды соцвыплат могут претендовать трудовые мигранты из ЕАЭС

25 Ноября 2019 18:47
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На какие виды соцвыплат могут претендовать трудовые мигранты из ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На какие виды социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) могут претендовать трудовые мигранты из государств-членов ЕАЭС, рассказал генеральный директор АО «Государственный фонд социального страхования» Алмас Курманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Алмас Курманов рассказал об основных целях Меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов от 20 февраля 2018 года.

«Меморандум подписан на основании Устава Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов (МАПСФ) и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в защиту интересов социальных прав трудящихся государств-членов ЕАЭС. В целом Меморандум предусматривает обмен лучшими международными практиками в сферах социального и пенсионного обеспечения. Меморандум позволил вывести взаимодействие между организациями в сферах социального и пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза на новый качественный уровень», - рассказал гендиректор ГФСС.

Кроме того, он рассказал, какие права имеют трудовые мигранты из государств-членов ЕАЭС в части социального страхования.

«Под социальным обеспечением (социальным страхованием) понимается обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательное медицинское страхование», - проинформировал А. Курманов.

«Работающие граждане на территории государства–члена ЕАЭС подлежат социальному страхованию и, соответственно, за них работодатели (наниматели) обязаны уплачивать страховые взносы согласно законодательству страны трудоустройства. При заключении трудового договора с физическими лицами-нерезидентами из государств-членов ЕАЭС, работодатель должен уплачивать социальные отчисления в размере 3,5% от фонда оплаты труда данных работников в АО «ГФСС» вне зависимости от наличия у работника вида на жительство и (или) постоянного проживания в Республике Казахстана. Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством ведется персонифицированный учет социальных отчислений каждого работника, на базе индивидуального идентификационного номера (ИИН). Таким образом, до начала трудовой деятельности в Республике Казахстан, физические лица-нерезиденты из государств – членов ЕАЭС, должны иметь ИИН, на основе которого работодателем будут уплачены социальные отчисления в АО «ГФСС», - добавил он.

Алмас Курманов ответил, на какие виды социальных выплат из ГФСС могут претендовать трудовые мигранты из государств-членов ЕАЭС.

«Граждане государств-членов ЕАЭС как участники системы обязательного социального страхования Республики Казахстан имеют право обращаться за выплатами в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). За 9 месяцев 2019 года из государств-членов ЕАЭС указанную социальную выплату из АО «ГФСС» получили 524 человек на общую сумму порядка 246 млн тенге, из них 67 % выплачены лицам с видом на жительство и 33% - без вида на жительство. Вместе с тем, следует отметить, что согласно Закону РК «Об обязательном социальном страховании» иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан и оралманы, которые являются участниками системы обязательного социального страхования, пользуются правом на получение социальных выплат наравне с гражданами Республики Казахстан», - сказал гендиректор фонда.

Отметим, государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация и Кыргызстан.

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Ключевые слова: Социальная поддержка, Минтруда РК, ЕАЭС,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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