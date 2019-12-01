На какие виды пенсий могут претендовать трудовые мигранты из стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каким документом будут урегулированы вопросы пенсионного обеспечения трудящихся из государств-членов ЕАЭС и что это даст гражданам государств-членов Союза, рассказала заместитель директора департамента организации выплат и информирования АО «ЕНПФ» Гульмира Кимолаева. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила Гульмира Кимолаева, пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами ЕАЭС. Так, в реализацию указанных положений государствами-членами ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) разработано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза (далее – Соглашение). Соглашение будет применяться в отношении трудящихся и членов их семей.

«При этом Соглашением определено, что трудящимся является гражданин государства-члена ЕАЭС, у которого формируются либо формировались пенсионные права посредством осуществления трудовой или иной деятельности на территории другого государства-члена. Основной целью Соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств-членов ЕАЭС за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства, а также реализация права на назначение и выплату пенсии на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства», - сказала заместитель директора департамента.

Учитывая, что каждое государство-член ЕАЭС будет выплачивать гражданину часть пенсии, адекватную периоду работы и отчислениям пенсионных взносов в стране-трудоустройства, необходимо, чтобы трудящиеся официально оформляли трудовые отношения с работодателями в государствах-членах ЕАЭС, то есть, заключали трудовые, гражданско-правовые договора, тем самым формировали свои пенсионные права.

Также в ЕНПФ ответили на вопрос, на какие виды пенсий могут претендовать граждане государств-членов ЕАЭС в рамках разрабатываемого соглашения, в том числе в Республике Казахстан.

«Пенсия будет выплачиваться государством-членом, назначившим ее, в том числе в случае проживания трудящегося на территории другого государства-члена ЕАЭС. Трудящийся будет иметь право на получение пенсии на территории государства проживания либо государства трудоустройства (государства-члена ЕАЭС), назначившего пенсию. Перечень документов для назначения и выплаты пенсии трудящемуся будет регулироваться национальным законодательством каждого государства-члена ЕАЭС», - отметила Г. Кимолаева.

А в Казахстане, по ее словам, Соглашение будет распространяться на правоотношения по уплате пенсионных взносов в АО «ЕНПФ» и на пенсионные выплаты из АО «ЕНПФ»: по достижении пенсионного возраста; при установлении инвалидности 1 и 2 групп, если инвалидность установлена бессрочно; единовременная выплата наследникам.

«К примеру, если гражданин РФ после вступления в силу Соглашения будет работать в Казахстане по трудовому или гражданско-правовому договору, то он будет участвовать в накопительной пенсионной системе путем ежемесячного перечисления пенсионных взносов в АО «ЕНПФ» в порядке и на условиях, которые установлены национальным пенсионным законодательством Республики Казахстан. При этом получить свои пенсионные накопления он сможет только при достижении пенсионного возраста по законодательству Республики Казахстан или при установлении инвалидности 1 и 2 групп, если инвалидность установлена бессрочно также по законодательству Республики Казахстан, т.е. на равных условиях с гражданами РК, обратившись с необходимыми документами в АО «ЕНПФ» (это компетентный орган в РК в части формирования пенсионных взносов и пенсионных выплат) или в Пенсионный фонд РФ (т.е. компетентный орган государства проживания)», - сказала Гульмира Кимолаева.

Если банковский счет получателя пенсии будет открыт на территории РФ, то АО «ЕНПФ» будет ежеквартально перечислять пенсию на расчетный счет Пенсионного фонда РФ в российских рублях, которые Пенсионный фонд РФ будет перечислять на банковский счет получателя.

«В случае, если гражданин РК приобретет стаж работы (например, 5 лет) на территории РФ после вступления в силу Соглашения, то при возникновении права на пенсию по условиям пенсионного законодательства РФ (достижение пенсионного возраста, наличие определенного трудового стажа, количества индивидуального пенсионного коэффициента), РФ назначит пенсию за отработанный в РФ трудовой стаж (5 лет). При этом гражданин РК будет вправе подать заявление с документами (перечень документов определяется по законодательству РФ) на назначение и выплату пенсии в Пенсионный фонд РФ или в АО «ЕНПФ». Если банковский счет получателя пенсии будет открыт на территории РК, то Пенсионный фонд РФ ежеквартально будет перечислять пенсию на счет АО «ЕНПФ» в тенге, которые АО «ЕНПФ» будет перечислять на банковский счет получателя», - пояснила она.

Планируется, что Соглашение будет подписано Главами государств-членов ЕАЭС в декабре текущего года после завершения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания всеми государствами-членами ЕАЭС.

Напомним, ранее генеральный директор АО «Государственный фонд социального страхования» Алмас Курманов рассказал, на какие виды социальных выплат из ГФСС могут претендовать трудовые мигранты из государств-членов ЕАЭС.