На какие услуги больше всего жаловались казахстанцы в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В ходе встречи с журналистами руководитель управления формирования государственной политики по защите прав потребителей Рамазан Баренов рассказал о том, на качество каких услуг больше всего жаловались казахстанцы в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Только за 2021 год Комитетом по защите прав потребителей рассмотрено 25 223 обращения. Часть из них пришлась на сферу розничной торговли (55%), бытовые услуги (15%), электронную торговлю (5%), ЖКХ (4%), транспорт (3%). В среде розничной торговли распространены отказы в возврате качественного товара в течение 14 дней (34%), непредоставление информации о продукции (12%), отказы в ремонте/обмене бракованного товара (12,%)», - рассказал руководитель управления формирования государственной политики по защите прав потребителей.

В части бытовых услуг казахстанцы жаловались на недобросовестное изготовление и ремонт мебели (43%), установку пластиковых окон (9,6%), слабый сервис парикмахерских и косметологических салонов (6,7%).

Торговцы, осуществляющие свою деятельность в сегменте электронной торговли, отказали потребителям в возврате товаров в 2021 году – 27 % из общего числа обращений, по предоставлению некачественных товаров 17 % обращений, обманывали потребителей - 13% фактов.