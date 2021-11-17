+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На какие уловки мошенников попадаются жители СКО

17 Ноября 2021 19:56
Поделиться:
На какие уловки мошенников попадаются жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области каждый день регистрируют в среднем по два мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аскар Мамин провел заседание МВК по профилактике правонарушений
На 8,5 млн тенге оформила займы и отдала все деньги мошенникам жительница СКО 480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя в Павлодарской области Более двух миллионов тенге перечислил мошенникам житель СКО

Начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев на брифинге рассказал, что в регионе с начала года произошло 638 интернет-мошенничеств. Если сравнить с 2018-м годом, рост – в пять раз.

«Рост этих преступлений отмечается по всей территории республики и ежегодно увеличивается, минимум, в два раза. Основными причинами совершения интернет-мошенничеств по-прежнему остается информационная безграмотность населения, соблазн безналичного расчета за товары на сомнительных сайтах, участие в проектах по раскрутке денежных средств, вложение в инвестиции и брокерство», - сказал М.Жумалиев.

Наиболее распространенными видами интернет-мошенничеств в Северо-Казахстанской области как раз являются звонки от лже-сотрудников банков, заказ товаров на сайтах популярных объявлений, участие в инвестиционных проектах, раскрутка денежных средств.

Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев злоумышленники находятся в соседних государствах либо в других регионах нашей страны. Из общего количества зарегистрированных фактов по 186 фактам подозреваемые лица находились в других областях Казахстана, в 177 случаях - в других странах.

Согласно действующему законодательству, действия злоумышленников подпадают под уголовную статью, которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет. В отдельных случаях – от трех до семи лет лишения свободы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Криминал   #Мошенничество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Аскар Мамин провел заседание МВК по профилактике правонарушений
На 8,5 млн тенге оформила займы и отдала все деньги мошенникам жительница СКО
480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя в Павлодарской области
Более двух миллионов тенге перечислил мошенникам житель СКО
Популярное
1 Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
2 У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
3 Пять месяцев обманывал продавщицу магазина студент в ВКО
4 Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
5 В СКО стремительно промерзает почва
6 Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
Читайте также
50 полицейских сдали донорскую кровь в СКО
480 тонн ГСМ собирались вывезти под видом растворителя в Павлодарской области
Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
Пять месяцев обманывал продавщицу магазина студент в ВКО
Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
В СКО стремительно промерзает почва
Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив