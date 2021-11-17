На какие уловки мошенников попадаются жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области каждый день регистрируют в среднем по два мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев на брифинге рассказал, что в регионе с начала года произошло 638 интернет-мошенничеств. Если сравнить с 2018-м годом, рост – в пять раз.

«Рост этих преступлений отмечается по всей территории республики и ежегодно увеличивается, минимум, в два раза. Основными причинами совершения интернет-мошенничеств по-прежнему остается информационная безграмотность населения, соблазн безналичного расчета за товары на сомнительных сайтах, участие в проектах по раскрутке денежных средств, вложение в инвестиции и брокерство», - сказал М.Жумалиев.

Наиболее распространенными видами интернет-мошенничеств в Северо-Казахстанской области как раз являются звонки от лже-сотрудников банков, заказ товаров на сайтах популярных объявлений, участие в инвестиционных проектах, раскрутка денежных средств.

Проведенный анализ показал, что в большинстве случаев злоумышленники находятся в соседних государствах либо в других регионах нашей страны. Из общего количества зарегистрированных фактов по 186 фактам подозреваемые лица находились в других областях Казахстана, в 177 случаях - в других странах.

Согласно действующему законодательству, действия злоумышленников подпадают под уголовную статью, которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет. В отдельных случаях – от трех до семи лет лишения свободы.