На какие специальности по льготам смогут поступить отслужившие в армии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева ответила на вопрос касательно специальностей, предоставляемых отслужившим в армии в рамках образовательных льгот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перечень вузов представлен на официальном сайте Министерства обороны. Сейчас вузы формируют образовательные программы, по которым будет осуществляться прием в следующем учебном году», - сказала Айгуль Тулембаева на брифинге в СЦК.

По ее словам, этот перечень формируется исходя из потребностей рынка труда, а также на основе анализа и мониторинга Министерства труда и социальной защиты населения.

«Как только вузы сформируют перечень образовательных программ, мы будем разговаривать с ними, проводить обсуждение тех образовательных программ, по которым будет предоставляться 100%-ая скидка для срочников, показавших высокие результаты. Те образовательные программы, которые есть в вузах на сегодняшний день, этот перечень уже является основой, чтобы определять, куда хочет поступать молодой человек», - подчеркнула спикер.

Ранее сообщалось, что отслужившие срочную воинскую службу смогут поступить в вузы без учета ЕНТ. Советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева перечислила образовательные льготы для солдатов-срочников при поступлении в вуз.