На какие социально значимые товары фиксируется сезонный рост цен в Казахстане
В настоящее время правом установления предельных цен на социально значимые товары воспользовались:
- Акимат г.Алматы.
Предельные цены установлены на:
Гречку – 361 тг/кг (до конца февраля 2021 г.),
Сахар – 254 тг/кг (до конца января 2021 г., с дальнейшей пролонгацией).
- Акимат Западно-Казахстанской области.
Предельные цены установлены 9 декабря 2020 г. на:
Картофель – 122 тг/кг (90 дней)
Лук – 117 тг/кг (90 дней)
Морковь – 121 тг/кг (90 дней)
Акиматы остальных регионов не используют возможность введения в областях предельных цен на социально значимые продовольственные товары.
С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане составил 2,3%, что является самым высоким показателем за последние годы.
В настоящий момент фиксируется сезонный рост цен на овощи (картофель +6,9%, морковь +5,1%, лук +3,7%, капуста +0,7% с начала года) и яйцо, которые наряду с сокращением производства подорожали на 10,2%.
Рост цен на говядину обусловлен наращиванием экспорта КРС в живом виде (с 4,3 тыс. голов в ноябре до 11,9 тыс. голов в декабря 2020 года).
Рост цен на подсолнечное масло обусловлен ситуацией на мировых рынках: цена на тонну подсолнечного масла составляет 1375-1475 долларов против 700 долларов за тонну в феврале 2020 г.
Наибольший рост на СЗПТ в разрезе городов фиксируется в Алматы – на 2,8%, Нур-Султане – на 2,8% и Шымкенте – на 2,7%, наименьший – в Кокшетау – на 0,8%.