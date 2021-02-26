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    20:16, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    На какие социально значимые товары фиксируется сезонный рост цен в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары акиматы наделены правом установления предельных цен на социально значимые товары. С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане составил 2,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства торговли и интеграции РК.

    В настоящее время правом установления предельных цен на социально значимые товары воспользовались:

    - Акимат г.Алматы.

    Предельные цены установлены на:

    Гречку – 361 тг/кг (до конца февраля 2021 г.),

    Сахар – 254 тг/кг (до конца января 2021 г., с дальнейшей пролонгацией).

    - Акимат Западно-Казахстанской области.

    Предельные цены установлены 9 декабря 2020 г. на:

    Картофель – 122 тг/кг (90 дней)

    Лук – 117 тг/кг (90 дней)

    Морковь – 121 тг/кг (90 дней)

    Акиматы остальных регионов не используют возможность введения в областях предельных цен на социально значимые продовольственные товары.

    С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане составил 2,3%, что является самым высоким показателем за последние годы.

    В настоящий момент фиксируется сезонный рост цен на овощи (картофель +6,9%, морковь +5,1%, лук +3,7%, капуста +0,7% с начала года) и яйцо, которые наряду с сокращением производства подорожали на 10,2%.

    Рост цен на говядину обусловлен наращиванием экспорта КРС в живом виде (с 4,3 тыс. голов в ноябре до 11,9 тыс. голов в декабря 2020 года).

    Рост цен на подсолнечное масло обусловлен ситуацией на мировых рынках: цена на тонну подсолнечного масла составляет 1375-1475 долларов против 700 долларов за тонну в феврале 2020 г.

    Наибольший рост на СЗПТ в разрезе городов фиксируется в Алматы – на 2,8%, Нур-Султане – на 2,8% и Шымкенте – на 2,7%, наименьший – в Кокшетау – на 0,8%.


    Теги:
    Цены и тарифы Акимат Экономика
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