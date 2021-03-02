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    12:17, 02 Март 2021 | GMT +6

    На какие продукты сильнее всего выросли цены

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продовольственная безопасность, являясь главной задачей развития АПК, непосредственно связана с социальным самочувствием наших граждан. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 23 февраля рост цен на социально значимые продовольственные товары зафиксирован на уровне 2,4%. Больше всего рост цен показали импортозависимые продукты, товары с высоким экспортным спросом, а также овощи, традиционно дорожающие в межсезонье. Их вклад в общем росте составил 2,0 п.п», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

    По его словам, анализ продовольственных балансов и изменений цен показывает следующие выводы.

    «Цены на продовольственные товары зависят не только от баланса производства и потребления, но и доли импортируемой и экспортируемой продукции. Такие перетоки переносят цены внешних рынков на внутреннюю торговлю», - отметил министр.

    «Министерству сельского хозяйства совместно с исполнительными органами регионов необходимо максимально наращивать производство не только по импортозависимой продукции, но и по продукции, по которой наблюдается высокая доля экспорта», - заключил глава МТИ.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Другие государственные органы Цены и тарифы Главная Экономика
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