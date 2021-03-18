На какие продукты питания снижены цены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана проведена встреча с представителями продовольственных рынков «Асем», «Алем», «Шапагат», «Биг Шанхай» и «Шарын», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В рамках встречи достигнута договоренность об установлении предельной торговой надбавки на 19 видов социально значимых продовольственных товаров.

Представители продовольственных рынков выразили готовность подписать совместный меморандум по размеру предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары не более 15%, а по большинству позиций - не более 7-10%.

Также по данному вопросу прорабатываются мероприятия по заключению меморандумов с торговыми сетями «Magnum», «Small», «Аян», «Астыкжан», «Кенмарт» и др.

В свою очередь, управление по инвестициям и развитию предпринимательства г. Нур-Султана в рамках «оборотного механизма» подписало договоры с 8 субъектами и выделило заем на сумму 4,6 млрд тенге.

Это позволило реализовать 18 позиций социально значимых товаров в крупных торговых объектах по сниженным ценам:

- В магазинах «Акмол» до декабря 2021 года утверждены цены на 10 товаров (молоко, кефир, курица, творог и др.);

- В торговой сети «Магнум» утверждены цены на 16 позиций (молоко, кефир, курица, творог и др.);

- В супермаркетах «Аян», «Астыкжан» и «КенМарт» продаются 2 вида подсолнечного масла («Лето», «Хозяюшка») по цене 460 тг/л.

- В сетях «Магнум», «Астыкжан», «Вкусмарт», «Метро» реализуется рис по цене 245 тг/кг и гречневая крупа по цене 330 тг/кг.

Овощная продукция реализуется на 6 объектах («Шапағат», «Рахмет», «Вкус Март», «Анвар», «Астыкжан» и «АQMOL») по фиксированным ценам, которые являются самыми низкими по городу: к артофель - 89 тг/кг, капуста-90 тг/кг, лук-80 тг/кг, морковь-77 тг / кг.



