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На какие продукты больше всего поднялись цены в Казахстане

18 Ноября 2019 12:35
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На какие продукты больше всего поднялись цены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Каких регионах Казахстана зафиксирован наибольший рост цен на социально-значимые продукты рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«Максимальный рост цен на социально-значимые товары наблюдается в Атырауской, Павлодарской областях, в городе Нур-Cултане, Жамбылской области на 11,4 %. При этом во всех регионах в основном на овощи, мясо хлеб и гречку», - уточнил Бахыт Султанов.

Также, по его словам, отмечается превышение пороговых значений более чем на 15 %. Согласно озвученным данным, наибольшее количество социально значимых товаров с превышением пороговых значений зафиксировано в Кызылорде, Шымкенте и Туркестане.

«Это овощи, мука, хлеб и говядина. В соответствии с поручением Главы государства предлагаю привлечь к ответственности на уровне заместителей акимов в данных регионах, - подчеркнул Бахыт Султанов.

Отметим, что по итогам заседания Правительства Премьер-Министр Аскар Мамин поручил привлечь к ответственности нескольких заместителей министров и акимов за необоснованный рост цен на социально-значимые продукты.

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Ключевые слова: Правительство РК, Цены и тарифы,
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Серик Сабеков

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