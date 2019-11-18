На какие продукты больше всего поднялись цены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Каких регионах Казахстана зафиксирован наибольший рост цен на социально-значимые продукты рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ»
«Максимальный рост цен на социально-значимые товары наблюдается в Атырауской, Павлодарской областях, в городе Нур-Cултане, Жамбылской области на 11,4 %. При этом во всех регионах в основном на овощи, мясо хлеб и гречку», - уточнил Бахыт Султанов.
Также, по его словам, отмечается превышение пороговых значений более чем на 15 %. Согласно озвученным данным, наибольшее количество социально значимых товаров с превышением пороговых значений зафиксировано в Кызылорде, Шымкенте и Туркестане.
«Это овощи, мука, хлеб и говядина. В соответствии с поручением Главы государства предлагаю привлечь к ответственности на уровне заместителей акимов в данных регионах, - подчеркнул Бахыт Султанов.
Отметим, что по итогам заседания Правительства Премьер-Министр Аскар Мамин поручил привлечь к ответственности нескольких заместителей министров и акимов за необоснованный рост цен на социально-значимые продукты.
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