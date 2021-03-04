РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:54, 03 Март 2021 | GMT +6

    На какие медуслуги будут пересмотрены тарифы в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых тарифах на медицинские услуги, рассказал вице-министр здравоохранения РК Марат Шранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На совершенствование тарифов с учетом курсовой разницы выделено 37,2 млрд. тенге. С учетом накопленных исторических данных оплаты расходов стационаров в расчете на койко-дни при лечении больных COVID-19 разработаны новые тарифы по принципу клинико-затратных групп, а также тарифы по медицинской реабилитации после перенесенного COVID-19», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    Вице-министр добавил, что разработан тариф на мобильные бригады, тарифы на дистанционные консультации.

    Приняты меры по поддержке медицинских организаций путем внедрения коэффициента финансовой устойчивости, в рамках которого выделено 12 млрд. тенге, снята линейная шкала исполнения договора.

    «В 2021 году нами будет продолжена работа по реализации мероприятий Дорожной карты совершенствования методики тарифообразования на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. Также в текущем году будет продолжена работа по совершенствованию методов оплаты оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также методов оплаты пролеченных случаев онкологического профиля. Наряду с этим, нами начата работа по формированию тарифов на первичную медико-санитарную помощь. Нами запланировано проведение пилотного тестирования тарифов по кардиохирургии, инфаркту миокарда, инсульту, травматологическим и инфекционным заболеваниям с учетом тяжести пациентов», - пояснил Марат Шоранов.

    Было отмечено, что также будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги с учетом повышения заработной платы с 1 января 2022 года, разработаны коэффициенты для университетских клиник, а также коэффициенты для НЦ и НИИ за организационно-методическую работу с регионами.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!