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На какие компании будет распространяться регулирование госзакупа

Автор:  
Серик Сабеков
9 Февраля 2021, 17:15
На какие компании будет распространяться регулирование госзакупа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько компаний входит в состав АО ФНБ «Самрук-Казына» сообщил директор Департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов РК Сабит Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентации законопроекта «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» в Мажилисе депутат Алия Сапарова поинтересовалась, на какие компании будет распространяться регулирование госзакупа.

«По информации Министерства национальной экономики, в Казахстане зарегистрировано 19 нацкомпаний. Если я не ошибаюсь, эта информация за 2019 год. Например, в КазМунайГаз 40 дочерних организаций, в КазАтомПроме – 33, в Казгеологии – 29, Казахстан инжиниринг – 23 и так далее. В связи с этим вопрос. В некоторых компаниях доля государства может составлять менее 50 %. Какое количество подпадают под законопроект? Какова общая доля будет регулироваться данным законопроектом? Нельзя ли предусмотреть регулирование закупок с любым участием государства?», - спросила она.

Директор Департамента законодательства государственных закупок Минфина РК Сабит Ахметов ответил:

«Закон распространяется только на закупки компаний, 50 и более процентов (акций) которых принадлежат государству. Мы не можем распространять действие закона и регулировать отношения, где 50 и более процентов находятся в частных руках. Это свобода предпринимательской деятельности, и мы не можем влиять. Контрольный пакет находится вне государственной собственности. Что касается количества, могу ошибаться, но, согласно последней информации, КазМунайГаз, Казатомпром, КЕГОК - там большое количество. Порядка 200 компаний входят в состав Самрук-Казына».


Мажилис   Экономика   Минфин РК  
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