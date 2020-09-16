На какие госорганы жалуются в Антикоррупционную службу жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционную службу Северо-Казахстанской области в первом полугодии поступило 230 обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, большая часть обращений касалась коррупционных правонарушений и находящихся в производстве уголовных дел.

«Все обращения берем на контроль. Наибольшее количество обращений приходится на действия местных исполнительных органов в сферах сельского хозяйства и земельных отношений, строительства и ЖКХ, образования и здравоохранения, занятости, труда и социальной защиты. Каждое третье обращение поступило на действия сотрудников полиции и учреждений уголовно-исполнительной системы», - сообщил первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин.

В регионе по инициативе проектного офиса «Қызылжар-адалдық алаңы» функционирует «Карта общественного контроля». На номер WhatsApp 8-707-564-14-24 за шесть месяцев поступило 18 обращений. В основном вопросы касались деятельности госорганов в сферах ЖКХ, здравоохранения и социальной сферы.

В Антикоррупционной службе напомнили, что о фактах коррупции североказахстанцы могут сообщить в Call-центр 1424.

В августе, по обращению жителя региона, сотрудники департамента по противодействию коррупции задержали участкового инспектора при получении 150 тысяч тенге.