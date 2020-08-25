На какие доходы в бюджет рассчитывает Казахстан в ближайшие три года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие доходы в бюджет рассчитывает получить Казахстан в предстоящие три года, рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступления по прогнозам составят в 2021 году 11,4 трлн тенге, в 2022 году – 11,8 трлн тенге, в 2023 году – 12 трлн тенге», - уточнил Руслан Даленов

Расходы республиканского бюджета, по словам министра, прогнозируются в 2021 году в объеме 14 049 млрд тенге, в 2022 году – 13 873 млрд тенге, в 2023 году – 13 889 млрд тенге.

«В целом, Прогноз социально-экономического развития направлен на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение продуктивной занятости, а также на устойчивое и качественное развитие национальной экономики. На основе вышеизложенного, прошу поддержать Прогноз социально-экономического развития на 2021-2025 годы, проект Закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2021-2023 год и проект Указа о целевом трансферте на 2021 год», - заключил Руслан Даленов.



