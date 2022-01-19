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На какие цели планируют потратить первые собранные деньги фонда «Қазақстан халқына»

19 Января 2022 13:46
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На какие цели планируют потратить первые собранные деньги фонда «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев в эфире программы «Ошакбаев LIVE» на телеканале «Хабар 24» рассказал, куда и когда планируется потратить первые собранные деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Накануне сообщалось, что в фонд «Қазақстан халқына» от известных предпринимателей, юридических лиц и простых граждан поступило свыше 12 млрд тенге.

«Я думаю, что первый проект, который мы начнем реализовывать, не дожидаясь завершения всех организационных вопросов, это будет поддержка семьям погибших военнослужащих при защите целостности и безопасности нашей страны. Думаю, что мы также активно займемся помощью больным детям. Понятно, что им оказывается определенная помощь благотворительными организациями, но есть потребность в каких-то срочных действиях. Поэтому фонд не будет дожидаться всех своих организационных мероприятий. Мы целый ряд проектов, которые актуальны, будем реализовывать», - сказал Болат Жамишев.

По его словам, фонд будет участником общей системы улучшения социальной защиты нашего населения.

«Фонд будет финансировать проекты в здравоохранении, образовании, в сфере культуры, спорта, социальной защиты. Но не будут дублироваться мероприятия, реализованные за счет бюджетных средств, не будут дублироваться те услуги, которые могут быть реализованы за счет частного сектора. Это деньги, которые будут решать сложно решаемые проблемы», - отметил Болат Жамишев.

«Например, все понимают, что оснастить все населенные пункты страны, включая малые, аппаратами диализа крови нереально. Частный сектор может эти услуги предлагать, но, опять же, это в крупных населенных пунктах. Принимая во внимание территорию нашей страны и расстояние, есть в Карагандинской области и ряде других областей инициатива, когда за счет частных денег покупаются аппараты, оборудуются кабинеты, работают они в условиях госзаказа. Мне представляется, что это замечательный проект, который может содержанием наполнить программу «Доступная медицина»», - выразил мнение председатель фонда.



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#Социальная поддержка   #Здравоохранение   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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