На качество питьевой воды пожаловались предприниматели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предприниматели обозначили ряд проблем перед депутатами Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной палаты предпринимателей, член регионального совета палаты предпринимателей Александр Казанцев поднял тему отмены дифференцированных тарифов. Он подчеркнул, что дифтарифы нужны бизнесменам. В качестве примера А. Казанцев привел ТОО «Молочный союз». Компании понадобилось около полугода для налаживания ночной смены – закупили специальное оборудование и перестроили рабочий процесс под выгодные тарифы. После отмены дифтарифов расходы на электроэнергию у перерабатывающего предприятия выросли на 1 млн тенге.









Еще одна проблема – качественная питьевая вода. В частности, на молочном заводе КТ «Зенченко и К» не могут использовать напрямую питьевую воду из крана для промывки оборудования. Пришлось установить специальную систему очистки воды, иначе немецкое оборудование придет в негодность.

«Вопросами водоснабжения занимается новое министерство. К сожалению, вопрос групповых водопроводов очень серьезный. По проведенной реконструкции Пресновского группового водопровода возбудили уголовные дела. Счетный комитет по этой причине решил на этот год не выделять области деньги. Но благодаря нашему ходатайству, мы смогли выбить 500 млн тенге на завершение первого и второго этапов. Только по окончанию этих работ, на 2021 год будут выделяться 2,5 млрд тенге по Сергеевскому и Тайыншинским направлениям», - пояснила депутат Сената Парламента РК Ольга Перепечина.













Волнует бизнесменов получение субсидий на минеральные удобрения. В пресс-службе отметили, что этим вопросом в палате предпринимателей занимаются с 2018 года. Возместить часть убытков по минеральным удобрениям предпринимателям области так и не удалось.

«Проблема будет решена до 1 февраля 2020 года, отметил на встрече начальник управления сельского хозяйства области Ерболат Бекшенов. Однако покрыть прошлогодние затраты местные крестьяне и фермеры все-таки не смогут. Выплачиваться субсидии будут только за текущий год», - констатировали в пресс-службе.