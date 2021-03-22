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    22:32, 21 Март 2021 | GMT +6

    На известную песню «Наурыз-Думан» впервые снят клип

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На известную песню «Наурыз-Думан» на стихи Мукагали Макатаева впервые снят клип, передает МИА «Казинформ» cо ссылкой на телеканал «Хабар».

    «Международная премьера гимна праздника Наурыз. Спустя 32 года, в новом формате. Это подарок от команды #jevis всем, кто ждет обновления и счастливых перемен! Теперь у праздника весны есть собственный музыкальный символ», - сообщает продакшн-студия «jeVis».

    Исполнители: Роза Рымбаева, Мади Сыздыков, AYREE, Каракат Башанова, АMRE и Ержан Максим.


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