На известную песню «Наурыз-Думан» впервые снят клип

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На известную песню «Наурыз-Думан» на стихи Мукагали Макатаева впервые снят клип, передает МИА «Казинформ» cо ссылкой на телеканал «Хабар».

«Международная премьера гимна праздника Наурыз. Спустя 32 года, в новом формате. Это подарок от команды #jevis всем, кто ждет обновления и счастливых перемен! Теперь у праздника весны есть собственный музыкальный символ», - сообщает продакшн-студия «jeVis».

Исполнители: Роза Рымбаева, Мади Сыздыков, AYREE, Каракат Башанова, АMRE и Ержан Максим.