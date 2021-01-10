На избранных депутатов будет возлагаться большая ответственность - Ибрагим Ескендир

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский певец и боксер, лауреат премии «Дарын» Ибрагим Ескендир проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. В телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он отметил, что на новоизбранных депутатов будет возлагаться большая ответственность.

Ибрагим Ескендир проголосовал на избирательном участке №319, расположенном на улице Е233.

«С пандемией коронавируса столкнулся почти весь мир. Экономические вопросы, проблемы образования и социального благополучия народа затронули нашу страну тоже. На новых депутатов будет возлагаться большая ответственность. Хочется выразить надежду, что на новое место придут граждане, понимающие народ и любящие свою страну», - сказал Ибрагим Ескендир.

По его словам, население проявляет активность в голосовании.

«Наблюдаю в социальных сетях, как население активно голосует на выборах. Граждане рассказывают о том, что пошли сделать свой выбор. Думаю, правильно для каждого гражданина знать о своих правах. Главное, чтобы был мир в нашей стране. Пусть будущее страны будет светлым», - пожелал известный спортсмен и певец Ибрагим Ескендир.

Напомним, что в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.