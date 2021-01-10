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На избирательных участках обстановка стабильная – Бану Нургазиева

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
10 Января 2021, 13:13
На избирательных участках обстановка стабильная – Бану Нургазиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На избирательных участках обстановка стабильная. Об этом сообщила руководитель Центра непартийного наблюдения за выборами Бану Нургазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, на данный момент, все наши непартийные наблюдатели ведут наблюдение в штатном режиме. Обстановка стабильная, особых нарушений не зафиксировано. Работа ведется достаточно квалифицированно. Но, есть отдельные моменты, на которые хотелось бы обратить внимание», – сказала Б. Нургазиева.

По ее словам, пользователь Facebook Уалихан Турарбек от организации «Ел дауысы» написал, что в Шымкенте сегодня утром, во время регистрации наблюдателей, наблюдателю от этой организации создавали препятствия. Он указал, что это было на участке №130, где от их наблюдателя требовали лишние документы, какое-то решение суда и другое.

«Наш наблюдатель, именно на 130-м участке Шымкента – Гульмира Сапарова сообщила, что рядом с ней сидит представитель этой организации, спокойно работает, никто ей не мешает – это Жансая Дуйсенбекова. Она спокойно, вместе со всеми, пришла утром, прошла регистрацию и сейчас ведет наблюдение на этом 130-м участке города Шымкента, который расположен на территории 84-й школы», – отметила Б. Нургазиева.

Также, по ее словам, поступила информация от куратора Центра по Восточно-Казахстанской области, которая собирает сведения от всех своих наблюдателей о том, что на одном участке одним из наблюдателей ведется видеотрансляция, которая мешает вести работу другим наблюдателям. Остальным наблюдателям пришлось составить акт и обратившись к председателю комиссии, попросить указанного наблюдателя покинуть помещение.

Б. Нургазиева сообщила, что на Телеграмм-канале Центра анализируется фейковая информация, распространяемая в Интернете, с результатами анализа могут ознакомиться все желающие.


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