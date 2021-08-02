На ИВЛ находятся 196 больных коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 101 702 человека (98 951 КВИ+ и 2 751 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

Из них в стационарах находится – 28 541 пациент, на амбулаторном уровне лечится 73 161 пациент.