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На Иссык-Куле зарегистрировано землетрясение силой 4,5 балла

24 Мая 2020 01:30
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На Иссык-Куле зарегистрировано землетрясение силой 4,5 балла

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - На территории Иссык-Кульской области 23 мая в 21:21 по местному времени произошло землетрясение с силой в эпицентре 4,5 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается: на территории Кыргызстана, в трех км к западу от курорта Джеты-Огуз, в четырех км к югу от села Подгорное, в 12 км к востоку от села Светлая Поляна, в 20 км к юго-западу от города Каракол.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: на курорте Джеты-Огуз, в с. Подгорное – 4,5 балла, в селах Светлая Поляна, Кызыл-Суу, Оргочор - 4 балла, в селах Кабак, Чырак, Богатыровка, Ак-Дёбе, Мундуз, Тилекмат, Джеты-Огуз, Бёрю-Баш – 3,5 балла, в городе Каракол, в селах Михайловка, Тогуз-Булак, Октябрское, Тегизчил, Тюп, Даркан, Теплоключенко – 3 балла.


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Ключевые слова: Происшествия, Кыргызстан,
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