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    10:30, 12 Март 2021 | GMT +6

    На Иссык-Куле произошло землетрясение силой три балла

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    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - На территории Иссык-Кульской области Кыргызстана 11 марта 2021 года в 09:33 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНИА «Кабар».

    По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается в 43 км к юго-востоку от города Каракол.

    В населенных пунктах Кыргызстана, в селе Май-Саз, интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.


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