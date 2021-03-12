На Иссык-Куле произошло землетрясение силой три балла

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - На территории Иссык-Кульской области Кыргызстана 11 марта 2021 года в 09:33 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНИА «Кабар».

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается в 43 км к юго-востоку от города Каракол.

В населенных пунктах Кыргызстана, в селе Май-Саз, интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.